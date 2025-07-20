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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس تعليم الشيوخ: إحباط مخطط حسم ضربة قاضية لأوكار الإرهاب

الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت بما لا يدع مجال للشك يوما بعد يوم لأنه رئيس لكل المصريين دون تميز ، وهذا ما أكده من خلال توجيهاته علي رعاية أسرة المهندس مصطفي انور عفيفي الذي اغتالته يد الشر والإرهاب فجر اليوم من خلال صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي الإرهاب.                                       

وثمن دعبس في بيان توجيه الرئيس السيسي ، لأنه يأتي تأكيدًا لنهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذي يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين في مختلف أنحاء الجمهورية.                             

وقال دعبس أن العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني،هي رسالة واضحة ومحددة لكل قوي الشر والجماعات الإرهابية  أن مصيرهم محسوم ومكتوب عليهم الفناء وللشعب البقاء والعيش الأمن في ظل جهاز شرطي محترف ومحترم يعمل ليل نهار لخدمة هذا الشعب ولتوفير كافة سبل الأمن والأمان لكل من هو علي أرض مصر.  

وأضاف دعبس أن ما حدث فجر اليوم من رجال وزارة الداخلية هو ضربة قاضية  لأوكار الإرهاب وأهل الشر ومحاولة بائسة من جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها التخريبي داخل البلاد.

وقال دعبس إن إفشال مخطط حركة "حسم"، التابعة للجماعة الإرهابية، في توقيت بالغ الأهمية، يعكس كفاءة  وقدرة قطاعات وزارة الداخلية وتناغمها في العمل علي فرض الامن والامان علي ربوع مصر مكل الأجهزة الأمنية المصرية تعمل بمنتهى الحرفية والمسؤولية لحماية مقدرات الوطن وصون أمن المواطنين، مؤكدًا أن تلك العملية تعزز من ثقة المصريين في قدرة الدولة على التصدي لكافة أشكال التهديدات الأمنية قبل وقوعها.

وأضاف أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية من معلومات  كاشفة وموثقة  بشفافية حول المتورطين في هذا المخطط، وكشف تفاصيل تدريباتهم ومحاولات تسللهم إلى البلاد، يؤكد أن مصر ما زالت مستهدفة من قوى خارجية وكيانات ظلامية لا تنفك تحيك المؤامرات ضد شعبها ومؤسساتها، في محاولة فاشلة لوقف مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور نبيل دعبس الإرهاب أسر الشهداء مصابي الإرهاب

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