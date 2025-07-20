كيف أنقذ الرئيس السيسي صناعة الغزل والنسيج في مصر؟ | خبراء يشرحون

كرّمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، العديد من العاملين والعاملات المثاليين بقطاع الغزل والنسيج تقديرًا لدورهم الريادي وجهودهم المستمرة داخل مواقع العمل خلال احتفالية بمقر النقابة العامة.

ورحّب رئيس النقابة العامة بضيوف النقابة العامة للغزل والنسيج من الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، واتحاد عمال ومستخدمي بيروت، واتحاد العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم، أن هذا التواجد هو تعبير صادق عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري واللبناني ويجسد روح التضامن والتعاون بين عمالنا العرب.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن هذه الاحتفالية تكريم للعامل الذي يمثل عنوانا للإخلاص ونموذجا يحتذي به في التفاني والعمل الجاد وأن العمال هم نبض الحياة، ومحرك التنمية مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي يقوم به هؤلاء في خدمة شركاتهم، والتضحية من أجل النهوض بهذه الصناعة التي شهدت الكثير من التحديات والأحداث الكبيرة.

صناعة الغزل والنسيج

وقال رئيس النقابة العامة، إن الرئيس السيسى قاد ثورتين عظيمتين الأولى في 30 يونيو والثانية عندما وجه بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعد هذه ثورة حقيقية في هذه الصناعة التي كانت في الظلام وسلط الرئيس السيسي عليها الضوء، فهو الداعم الأول لصناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل استكمال بناء مصر الحديثة والقوية والصناعية تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأضاف إبراهيم، أن القيمة ليست فى شهادة التقدير التى يتسلمها العامل، ولكن كل عمال الغزل والنسيج لدينا مثاليين وضحوا كثيرا وتحملوا ما لا يتحمله بشر مقابل الدفاع عن تلك الصناعة والنهوض بها مرة أخرى كما كانت ، وفي كل عام يقع الاختيار علي مجموعة منهم للتكريم.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن العمل النقابي ليس عملاً فردياً، بل هو عمل جماعي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة للعمال.

وطالب عبد الفتاح إبراهيم بإلغاء احتساب حصة صاحب العمل ضمن الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو هذا العام الحالي 2025، وأنه لن يمل أو يكل من المطالبة برفع قيمة بدل الوجبة الغذائية، وأنه ما زال يطالب بالتدرج في الأجر حتي تتحقق العدالة بين الجميع في الاوساط العمالية.

فيما أعرب شفيق سعد الدين صقر، رئيس اتحاد عمال مستخدمي محافظة بيروت، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس نقابة الغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، مؤكدًا أهمية الشراكة بين مصر ولبنان التي تتجاوز حدود التاريخ.

وأشار صقر إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد تاريخًا عماليًا عريقًا، مما يعكس عمق العلاقة بين البلدين في هذا المجال، مؤكدا أهمية التعاون في الدفاع المشترك بين مصر ولبنان، مشددًا على ضرورة المساهمة في بناء جامعة عمالية عربية تعمل كصوت للعمال في جميع النقابات العربية.

وقدم سعد التحية إلى نقابة الغزل والنسيج، قيادةً وأعضاءً، مثمنًا جهودهم في تعزيز التعاون والتضامن بين العمال في المنطقة.

فيما أشاد شادي السيد رئيس اتحاد العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، بدور رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، وبدور العمال الذين يعملون في هذا القطاع الحيوي.

وأكد شادي، أن الجهود التي يبذلها رئيس النقابة في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل تُعد نموذجًا يحتذى به، مشيرا إلى أن العمال في قطاع الغزل والنسيج يلعبون دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهمون بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأوضح شادي، أن النقابة تحت قيادة إبراهيم قد حققت العديد من الإنجازات، بما في ذلك تحسين الأجور وتوفير بيئات عمل آمنة، داعيا إلى ضرورة استمرار دعم العمال وتقدير جهودهم لضمان تحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.

أكد شادي السيد أهمية الوحدة بين العمال والنقابات لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الغزل والنسيج، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

فيما أكد اللواء هلال كامل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن عمال الغزل والنسيج، ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والانضباط والعطاء اللامحدود، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو يوم الوفاء لأصحاب الجهود الذين يعملون بصمت لكن آثرهم يبقي عظيما ومشهوداً.

وأضاف هلال، أنه في كل زاوية من زوايا الحياة هناك من يقفوا في الظل ليضيئوا لنا الطريق هم الأيدي التي تبني والقلوب التي تعطي والعقول التي تبتكر، عمال الغزل والنسيج هم نبض الحياه ومحرك التنمية.

فيما أعرب عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال احتفالية نقابة الغزل والنسيج عن تقديره للعامل المثالي، ومايقوم به رئيس النقابة العامة من اهتمام تجاه عمال القطاع.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن النقابة العامة للغزل والنسيج تواجه العديد من المشقات والتحديات، إلا أن الجهود المبذولة من قبل الوزير تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

وأضاف الجمل أن العمل الجماعي والتعاون بين جميع الأطراف المعنية سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الغزل والنسيج في البلاد، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة.

وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس النقابة العامة بتكريم الوفد اللبناني وكذا ايضا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من العمال المثاليين على مستوى الشركات.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود المستمرة للنقابة في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل.

وعلى هامش هذه الاحتفالية عقدت جلسة بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة والوفد اللبناني بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.