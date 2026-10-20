قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن جميع المواد النووية المخصبة ستبقى داخل إيران، رافضًا نقل أي جزء من مخزونها النووي إلى خارج البلاد، وذلك خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران، الثلاثاء، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية وأوردته وكالة رويترز.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رضائي تأكيده أن المواد النووية المخصبة تمثل أحد الأصول الوطنية المهمة لإيران، وأن طهران لن تسمح بخروجها من البلاد، في موقف يعكس تمسكها بالسيطرة على مخزونها النووي وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف رضائي أن إيران لن تدخل في مفاوضات قبل اتخاذ واشنطن خطوات لبناء الثقة والاستجابة للمطالب الإيرانية، مشيرًا إلى أن المسؤولين والشعب الإيراني يتفقون على ضرورة تحقيق هذه الشروط قبل استئناف المحادثات.

 

يأتي الموقف الإيراني بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، بهدف خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين الجانبين.

والتقى منير خلال الزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي بحث معه جهود الوساطة والتطورات الإقليمية، كما أجرى محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي شدد على ضرورة تلبية واشنطن المطالب الإيرانية لاستعادة الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز.

شروط إيران لاستعادة الثقة مع واشنطن

تشمل المطالب الإيرانية رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات الإقليمية، إلى جانب معالجة الخلافات القائمة بين الطرفين.

وتواجه جهود الوساطة تحديات بعد تعثر مذكرة تفاهم أولية لإنهاء الحرب، جرى التوصل إليها في يونيو الماضي، مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران بعد أسابيع من الاتفاق.

ويظل مصير مخزون اليورانيوم المخصب ومستقبل البرنامج النووي الإيراني من أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، في ظل الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحد من قدرات إيران النووية، مقابل تمسك طهران بحقها في التخصيب ورفضها تسليم مخزونها إلى الخارج.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليورانيوم المخصب قدرات إيران النووية واشنطن محمد باقر قاليباف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

راندة المنشاوي تستعرض حصاد 12 عامًا من التنمية العمرانية: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية ورفع مساحة المعمور المصري إلى 14%

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تستعرض جهود الدولة في التنمية العمرانية خلال 12 عامًا بجلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»

الطلاب

وزير البترول خلال حوار مع مجموعة من الطلاب في مؤتمر البحر المتوسط بالإسكندرية: تمكين الشباب ركيزة لتطوير الصناعة

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد