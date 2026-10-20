تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قبل قليل تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم من قبل الميليشيا الحوثية.

هجمات الحوثي علي السعودية

وفي سياق متصل كان أعلن التحالف اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض

وأفاد التحالف، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وكانت ذكرت ​وكالة بلومبرج نقلا عن ‌مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في مهام ⁠دفاعية لحماية ​السعودية من هجمات الحوثيين ​المتصاعدة.



وأفاد التقرير بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح ​الجو الملكي ستساعد ​في الدفاع عن المدن والبنية ‌التحتية ⁠السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع ​إيران، ​كما ⁠ستوفر بريطانيا طائرة نقل من ​طراز أطلس إيه ​400 ⁠إم ومستشارين عسكريين.