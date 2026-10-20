قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي: الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة.. وإزالة المقابر بسبب رشح المياه الجوفية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيسي: الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة.. وإزالة المقابر بسبب رشح المياه الجوفية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم توك شو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة تتخذ قراراتها مع مراعاة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، مشيرًا إلى أن الطرح المثالي قد يتعارض أحيانًا مع طبيعة الواقع والتحديات القائمة على الأرض.

إنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل في حلوان والعاشر من رمضان

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف صيانتها، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الدولة في توفير الموارد اللازمة للحفاظ على البنية التحتية واستدامة كفاءتها.

وفيما يتعلق بملف المقابر التي تمت إزالتها، أشار الرئيس إلى أن المياه الجوفية كانت تنضح في تلك المقابر، متسائلًا عن مدى تقبل المواطنين إلقاء جثامين ذويهم في المياه بهذه الصورة، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع الملف بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

وأضاف أن الدولة أنشأت، ولا تزال في طور إنشاء، نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل، في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن هذه الخطوات جاءت لتحقيق الصالح العام، مع تحمل الدولة التكلفة المرتبطة بها.

وأشاد الرئيس السيسي بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في مواجهة التحديات التي تواجه قريته، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن الاقتداء به في مختلف قرى الجمهورية، وقادرة على إحداث تحول كبير وإيجابي في مستوى التعامل مع المشكلات المحلية.

السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية في مواجهة تحديات القرية

وأشار الرئيس إلى أن تعميم مثل هذه التجارب من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتوفير الكثير من النفقات، معربًا عن تقديره لما حققه عمدة السرارية، ومؤكدًا أن قيام كل مسؤول بدوره على النحو المطلوب يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الدولة وتحسين الأوضاع على مستوى القرى.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مراعاة الانطباع الذي يتشكل لدى الرأي العام عند تناول القضايا العامة، وتجنب الممارسات التي تستهدف إثارة المواطنين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام، وكل جهة في موقعها، بمسؤوليتها في توضيح الحقائق وتوعية الرأي العام بحقائق الأمور، بما يسهم في تعزيز الفهم الصحيح للتحديات والقرارات التي تتخذها الدولة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاشر من رمضان منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

طبيب

جمال شعبان: الطبيب المصري يتمتع بمكانة متميزة عالميًا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: والله ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في 30 سنة

جمال شعبان

جمال شعبان: التأمين الصحي الشامل حلم للمصريين.. والمواطن سيشعر بالفارق

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد