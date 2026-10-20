السيسي: الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة.. وإزالة المقابر بسبب رشح المياه الجوفية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة تتخذ قراراتها مع مراعاة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، مشيرًا إلى أن الطرح المثالي قد يتعارض أحيانًا مع طبيعة الواقع والتحديات القائمة على الأرض.

إنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل في حلوان والعاشر من رمضان

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف صيانتها، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الدولة في توفير الموارد اللازمة للحفاظ على البنية التحتية واستدامة كفاءتها.

وفيما يتعلق بملف المقابر التي تمت إزالتها، أشار الرئيس إلى أن المياه الجوفية كانت تنضح في تلك المقابر، متسائلًا عن مدى تقبل المواطنين إلقاء جثامين ذويهم في المياه بهذه الصورة، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع الملف بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

وأضاف أن الدولة أنشأت، ولا تزال في طور إنشاء، نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل، في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن هذه الخطوات جاءت لتحقيق الصالح العام، مع تحمل الدولة التكلفة المرتبطة بها.

وأشاد الرئيس السيسي بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في مواجهة التحديات التي تواجه قريته، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن الاقتداء به في مختلف قرى الجمهورية، وقادرة على إحداث تحول كبير وإيجابي في مستوى التعامل مع المشكلات المحلية.

السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية في مواجهة تحديات القرية

وأشار الرئيس إلى أن تعميم مثل هذه التجارب من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتوفير الكثير من النفقات، معربًا عن تقديره لما حققه عمدة السرارية، ومؤكدًا أن قيام كل مسؤول بدوره على النحو المطلوب يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الدولة وتحسين الأوضاع على مستوى القرى.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مراعاة الانطباع الذي يتشكل لدى الرأي العام عند تناول القضايا العامة، وتجنب الممارسات التي تستهدف إثارة المواطنين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام، وكل جهة في موقعها، بمسؤوليتها في توضيح الحقائق وتوعية الرأي العام بحقائق الأمور، بما يسهم في تعزيز الفهم الصحيح للتحديات والقرارات التي تتخذها الدولة.