السيسي: الشعب المصري يعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدي أو مشكلة قائمة هو طرح ظالم لنفسه، لأن كثيرًا ممن ينتقدون موضوعًا معينًا يقومون بتقديم طرح مثالي لمعالجته.

وأشار على سبيل المثال إلى أن الشعب المصري يعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر التي تشكل حوالي 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح أن هذا الوضع ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية وأيضًا استثمارية، وأنه وضع غير إنساني، ويتعارض مع فرص النمو، وغير طبيعي على الرغم من اعتياد الشعب المصري عليه، مع غياب تخطيط عمراني متكامل يقابل النمو الذي شهدته الدولة على مدار السنوات، مما أدى إلى انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة، وتردي مستوى خدمات النقل في مصر، فضلًا عن انتشار الممارسات السيئة.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة للرئيس السيسي اليوم في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.