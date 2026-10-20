متحدث الوزراء: منتدى مصر يستعرض إنجازات 12 عاما ويطرح رؤى المستقبل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر يستهدف استعراض ما تحقق من إنجازات على مدار الـ12 عامًا الماضية، إلى جانب طرح الرؤى والتصورات المستقبلية للمرحلة المقبلة.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار” إن المنتدى يهدف إلى الاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، بما يسهم في تحديد الأولويات والاستجابة لتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.

ملف التعليم

وأشار إلى أن ملف التعليم يأتي ضمن أبرز القضايا ذات الأولوية لدى الحكومة والمواطنين، في ظل أهميته في تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.