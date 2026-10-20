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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 فرصة لتحويل الحوار الوطني إلى نتائج ملموسة تلبي احتياجات المواطنين

النائب محمد أبو الخير
النائب محمد أبو الخير
ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو بمحافظة أسوان، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس مخرجاته على حياة المواطنين في صورة حلول عملية تستجيب لاحتياجاتهم وتخفف الأعباء عنهم.


وأوضح أبو الخير أن أهمية المنتدى لا تقتصر على طرح الرؤى ومناقشة التحديات، وإنما تمتد إلى ترجمة ما يصدر عنه من توصيات ومقترحات إلى خطوات تنفيذية واضحة، بآليات محددة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.


وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، والاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف المحافظات، مع وضع حلول واقعية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويدعم جهود التنمية.


وشدد  أبو الخير على أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مرحلة المناقشات والتوصيات إلى التنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أهمية وجود مؤشرات واضحة لقياس ما تحقق على أرض الواقع، حتى لا تبقى مخرجات المنتديات مجرد أفكار، بل تتحول إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الثقة في جهود الدولة.

النائب محمد أبو الخير مجلس النواب إدفو منتدى مصر 2026

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