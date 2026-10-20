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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويؤكد أهمية بناء الإنسان المصري

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل مساحة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن مستقبل التنمية في مصر، وطرح تصورات جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

منتدى مصر 2026

وأوضح حافظ أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تعكس أهمية وضع قضايا التنمية وبناء الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس بشأن المستقبل تتطلب مواصلة العمل على تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في التعليم والثقافة، وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في الفرص الاقتصادية التي تتيح للمواطنين المشاركة في مسيرة الإنتاج.

منتدى مصر 2026

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم الانتقال من التركيز على تنفيذ المشروعات إلى تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في توفير فرص العمل، ودعم الصناعة والاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشار حافظ إلى أن منتدى مصر 2026 يتيح فرصة لمناقشة الأولويات المستقبلية والاستفادة من الخبرات المتنوعة في صياغة رؤى قابلة للتطبيق، لافتًا إلى أن التنمية الحقيقية تقاس بمدى انعكاس نتائجها على حياة المواطنين، وقدرتها على توفير فرص أفضل للأجيال الجديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة. وشدد على أهمية استمرار الحوار حول آليات دعم التنمية وتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق تطلعات المصريين.

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