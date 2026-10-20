منال عوض: خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% وتشغيل أكثر من 700 أتوبيس بالغاز الطبيعي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن صحة المواطنين والاستثمار والسياحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على البيئة، مشددة على أهمية حماية الموارد البيئية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت منال عوض، خلال كلمتها التي ألقتها بمنتدى مصر 2026، أن مشروعات الطاقة الخضراء أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، إلى جانب تشغيل أكثر من 754 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، في إطار جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة والحد من التلوث.

وتابعت أنه لأول مرة، تضمنت الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية والبيئة تخصيص 3 مليارات جنيه لصيانة الطرق بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التكامل مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة مستويات التلوث ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة المواطنين.

خدمة منظومة أتوبيسات الكهرباء

أوضحت الجهود المبذولة لتحويل جراج الأميرية بالقاهرة لخدمة منظومة أتوبيسات الكهرباء، بما يدعم التوسع في وسائل النقل المستدامة ويسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.