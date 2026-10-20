الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بعبور المدمرات الأمريكية أو السفن الإسرائيلية من مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني أن مرور بعض السفن عبر مضيق هرمز لتهريب النفط لا يعني أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، مشددًا على أن الولايات المتحدة تنقل النفط عبر المضيق بتكلفة باهظة.

وقال الحرس الثوري، في تصريحات عاجلة، إنه لن يسمح لأي مدمرة أمريكية أو أي سفينة إسرائيلية بالعبور من مضيق هرمز، في تأكيد على استمرار القيود التي تفرضها طهران على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.