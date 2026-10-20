زيلينسكي عقب اجتماعه مع ويتكوف: نتلقى معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتلقى في الوقت الحالي معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقد في أوسلو عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، "نحن ممتنون لأن تبادل المعلومات الاستخباراتية يسير بفعالية، ويشمل ذلك نظام الإنذار المبكر، الذي يحظى بأهمية بالغة لشعبنا، سواء الأطفال أو البالغين، لأننا نتلقى تنبيهات عند اقتراب الصواريخ الباليستية الروسية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ناقش، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مسألة تبادل المعلومات الاستخباراتية، ونظام "ستارلينك"، وأنظمة صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.