يضغط على زيلينسكي لإنهاء الحرب.. ترامب: قدمنا الكثير لأوكرانيا ولم نحصل على شيء



شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة موافقة أوكرانيا على إنهاء الحرب مع روسيا، محذرًا من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى «أمور سيئة»، ومطالبًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر بين البلدين.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز عربية»، إن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الدعم لأوكرانيا دون أن تحصل على أي شيء في المقابل، في إشارة إلى اعتراضه على حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف، ومطالبته بإنهاء الحرب عبر تسوية تفاوضية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا وأوكرانيا تكبدتا خسائر بشرية كبيرة جراء الحرب، معتبرًا أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى السلام وإنهاء القتال، وهو ما يعكس تمسكه بضرورة دفع الطرفين نحو اتفاق يضع حدًا للمواجهات العسكرية.

وتأتي تصريحات ترامب في إطار ضغوطه المتواصلة على القيادة الأوكرانية للتوصل إلى تسوية، وسط تعقيدات ترتبط بشروط إنهاء الحرب والضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى الحرب مع إيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرار نهائي بشأن مسار المواجهة وكيفية تحقيق الانتصار، كما قال إن واشنطن لا تريد أي مساعدة فيما يتعلق بهذا الملف.

وعلى الصعيد الأوروبي، دعا ترامب الدول الأوروبية إلى تغيير نهجها، كما علّق على الأوضاع في فرنسا، معتبرًا أن ما تشهده البلاد يتجاوز مجرد الاحتجاجات.

وتزامنت هذه التصريحات مع حديث ترامب عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي وصفها بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، في إشارة إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل بالنسبة إلى المشهد السياسي الداخلي.

وتبرز تصريحات الرئيس الأمريكي تعدد الملفات التي تتحرك على أجندته الخارجية، بين الضغط لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتعامل مع المواجهة مع إيران، إلى جانب توجيه رسائل سياسية إلى الحلفاء الأوروبيين.