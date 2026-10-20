الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة مع روسيا للإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع موسكو يقضي بالإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين في روسيا، وفقًا لما نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومصدر آخر مطلع على المفاوضات.

وبحسب المصادر، يقود المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، المفاوضات التي وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأضافت المصادر أن المحادثات تركزت على الإفراج عن ستيفن هوبارد، البالغ من العمر 72 عامًا، وهو مدرس متقاعد يُعد الأمريكي الوحيد المحتجز في روسيا الذي تصنفه وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا على أنه محتجز تعسفيًا، إلى جانب عدد من المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم موسكو بتهم تقول إدارة ترامب إنها تثير شكوكًا بشأن صحتها.

ومع ذلك، حذر مسؤولون أمريكيون من أن الاتفاق لم يُحسم بعد، رغم اتضاح ملامح بنوده، مشيرين إلى أنه لا يزال من الممكن ألا يُبرم، أو أن يتغير نطاقه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي الأنباء عن الصفقة المحتملة في وقت يُتوقع فيه أن يتوجه ويتكوف إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة النرويجية أوسلو، وفقًا لأحد المسؤولين.

وكان ترامب قد تحدث، الاثنين، عن اتصالاته مع روسيا، قائلًا إنه «يحاول استعادة رهينة تسعى البلاد إلى الإفراج عنه منذ فترة طويلة»، في إشارة يُرجح أنها تتعلق بهوبارد.

وأضاف ترامب: «لنرَ ما سيحدث.. سيكون ذلك قريبًا».

ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

ولم تتضح بعد طبيعة المقابل الذي قد تحصل عليه روسيا في حال الإفراج عن المواطنين الأمريكيين. غير أن ترامب اتخذ خلال الأيام الأخيرة عدة قرارات تتماشى مع ما يُنظر إليه باعتباره مصالح لموسكو، من بينها إعفاء مسؤولين وأثرياء روس من عقوبات فُرضت حديثًا، كانت مفروضة بموجب مشروع قانون وقّعه ترامب الشهر الماضي، بعد إقراره بأغلبية كبيرة في الكونجرس.

كما كثف ترامب الضغوط على أوكرانيا لوقف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية.

ويوجد حاليًا ما لا يقل عن ثمانية أمريكيين محتجزين لدى روسيا.