رئيس الفلبين يشيد بدور مصر البارز وجهودها المستمرة في نشر الفكر المعتدل

أشاد رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس، بدور مصر البارز وجهودها المستمرة في نشر الفكر المعتدل، وترسيخ قيم الحوار والتعايش، ودعم السلام والحوار بين الأديان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين الرئيس الفلبيني والسفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، بعد تقديم أوراق اعتماده خلال مراسم رسمية أقيمت بالقصر الرئاسي، تضمنت عزف السلام الوطني، واستعراض حرس الشرف، ورفع العلم المصري بساحة القصر.

وأعرب الرئيس ماركوس عن تقدير بلاده لإسهامات مصر في ترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر وتعزيز التماسك المجتمعي في الفلبين.

ومن جانبه، نقل السفير المصري، تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الفلبيني، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يحقق مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين، تزامنًا مع مرور 80 عامًا على إقامتها، من خلال تعزيز آليات التشاور السياسي والاقتصادي.

كما تم بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، والبناء على ما تحقق من فتح الأسواق الفلبينية أمام بعض الصادرات المصرية من السلع الزراعية والأسمدة.