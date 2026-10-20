قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسبوع المقبل.. موعد بداية التوقيت الشتوى 2026 فى مصر
وفاة شقيق المطرب الشعبي حكيم.. ومصطفى كامل ينعيه
ترامب يهدد زيلينسكي بعواقب سيئة ويضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية
منتدى مصر 2026.. 95 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية.. صحة المواطن تحدد أولويات المرحلة المقبلة
منتدى مصر 2026 يواصل جلساته لليوم الثاني.. الإسكان والصحة والاقتصاد على طاولة النقاش
يضغط على زيلينسكي لإنهاء الحرب.. ترامب: قدمنا الكثير لأوكرانيا ولم نحصل على شيء
نشأت الديهي محذرًا وزير المالية الإسرائيلي: أنت بتلعب بالنار
الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة مع روسيا للإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين
مات مع أمه في حادث أسيوط| مدرسة بالمنيا تنعى الطالب ياسين وتؤكد: كان رايح يتعالج من السرطان
أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها
من 31 إلى 60 ألف ميجاوات.. أحمد موسى يتحدث عن تطور شبكة الكهرباء في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الفلبين يشيد بدور مصر البارز وجهودها المستمرة في نشر الفكر المعتدل

رئيس الفلبين يشيد بدور مصر
رئيس الفلبين يشيد بدور مصر
أ ش أ

أشاد رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس، بدور مصر البارز وجهودها المستمرة في نشر الفكر المعتدل، وترسيخ قيم الحوار والتعايش، ودعم السلام والحوار بين الأديان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين الرئيس الفلبيني والسفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، بعد تقديم أوراق اعتماده خلال مراسم رسمية أقيمت بالقصر الرئاسي، تضمنت عزف السلام الوطني، واستعراض حرس الشرف، ورفع العلم المصري بساحة القصر.

وأعرب الرئيس ماركوس عن تقدير بلاده لإسهامات مصر في ترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر وتعزيز التماسك المجتمعي في الفلبين.

ومن جانبه، نقل السفير المصري، تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الفلبيني، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يحقق مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين، تزامنًا مع مرور 80 عامًا على إقامتها، من خلال تعزيز آليات التشاور السياسي والاقتصادي.

كما تم بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، والبناء على ما تحقق من فتح الأسواق الفلبينية أمام بعض الصادرات المصرية من السلع الزراعية والأسمدة.

رئيس جمهورية الفلبين مصر ودعم السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

حاتم

بعد غياب 15 عاما عن الألبومات.. حاتم فهمي يعود بألبوم عامل قلبان وكليب بعد غيابه

مهرجان اشكندريه

انطلاق مهرجان الموسيقى العربية.. تفاصيل | صور

بالصور

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد