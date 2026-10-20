من 1200 إلى 8000 جنيه.. أحمد موسى يكشف تطور الحد الأدنى للأجور وزيادات الأسعار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن عدد سكان مصر ارتفع من 88 مليون نسمة عام 2014 إلى 110 ملايين نسمة عام 2026، مشيرا إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% من مساحة مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «كان عدد سكان مصر سنة 2014 هو 88 مليون نسمة، وفي 2026 بقى 110 ملايين نسمة»، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعيش على 7% من مساحتها، وتضاعفت النسبة إلى 14%.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه عام 2014، وارتفع إلى 8 آلاف جنيه في عام 2026، موضحا أن تكلفة زيادات المعاشات بلغت 8.5 مليار جنيه عام 2014، ووصلت إلى 70 مليار جنيه في عام 2026.

وأضاف أن أسعار الفراخ واللحوم والزيوت والسكر والأرز والدقيق والبيض ارتفعت، وتطرق إلى أسعار الدواجن، موضحا أنها كانت تبلغ نحو 20 جنيها عام 2014، بينما تتراوح أسعارها في عام 2026 بين 85 و100 جنيه، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 110 جنيهات.

وقال: «دلوقتي 10.5 مليون فدان أراضي زراعية في مصر، منهم 4.5 مليون فدان تم استصلاحهم، و1.9 مليون وحدة سكنية تم بناؤها منذ عام 2014 حتى عام 2026، والدولة تعمل على تنفيذ 27 مدينة جديدة».

وتابع: «كل رؤساء مصر حاولوا إخراج السكان إلى المدن الجديدة، و15 مليون نسمة يقطنون في المدن الجديدة، والعلمين الجديدة تجذب الملايين من السياح سنويا، والعاصمة الجديدة ستكون قبلة للمصريين مستقبلًا».

وأضاف: «كل مدينة بتتعمل عشان الـ50 سنة القادمة، مش تحت رجليك، الرئيس السادات عمل خطة خمسية، وجه الرئيس مبارك اشتغل على الخطة دي، والرئيس السيسي بيكمل هذا المشروع».

واختتم: «العاصمة دي هييجي يوم وتكون زي القاهرة، كان الخطأ زمان إن كان فيه مدن بس مفيش فيها شبكة مواصلات، عدد سكان القاهرة الجديدة 3 ملايين، فيه دول عدد سكانها 3 ملايين وأقل كمان».