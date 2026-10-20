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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 18 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على السرفيس والتاكسي بالفيوم

حملة سرفيس
حملة سرفيس

شنت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكبرة على سيارات السرفيس والتاكسي بميداني التدريب والفنية بمدينة الفيوم لضبط المخالفات المرورية والتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وأسفرت الحملات عن ضبط 18 سيارة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملات مكثفة لضبط منظومة المواصلات

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط المروري والتصدي للمخالفات التي تؤثر على انتظام حركة المواصلات وحقوق المواطنين وقاد الحملات حازم حسني مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي واستهدفت متابعة خطوط السرفيس أرقام 7 و8 و9 و4 بميداني التدريب والفنية والتأكد من الالتزام بالمسارات المحددة إلى جانب الرقابة على سيارات التاكسي لضمان انتظام الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.


ضبط 18 سيارة واتخاذ الإجراءات القانونية

أسفرت الحملات عن ضبط 18 سيارة مخالفة تنوعت بين 5 سيارات بدون مستندات و7 سيارات حاولت الهروب من اللجنة أثناء الفحص والرقابة وسيارتين لعدم استكمال خط السير المقرر و3 سيارات لمخالفة خط السير بالإضافة إلى سيارة بدون لوحة إرشادية توضح خط السير وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية على خطوط السرفيس والتاكسي بمختلف مناطق المدينة ومراكز المحافظة وخطوط الربط مع المحافظات المجاورة مع التشديد على الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وعدم التهاون مع المخالفين.


أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

وأوضحت المحافظة أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة النقل الجماعي وحماية حقوق المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفات وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن عدم استكمال خطوط السير أو تقسيمها أو مخالفة المسارات المحددة أو المغالاة في تعريفة الركوب مع توضيح مكان المخالفة وتوقيتها وخط السير المعني عبر الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043 أو الخط الساخن 114.

حملة سرفيس محافظة الفيوم اخبار الفيوم

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