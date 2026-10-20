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ترامب يهدد زيلينسكي بعواقب سيئة ويضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد زيلينسكي بعواقب سيئة ويضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي


تتجه رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نحو مزيد من الضغط السياسي، بعدما دعاه صراحة إلى الموافقة على إنهاء الحرب مع روسيا، محذرًا من أن رفض التسوية قد يقود إلى «أمور سيئة»، في لهجة تحمل تهديدًا ضمنيًا بتداعيات استمرار الموقف الأوكراني الرافض لأي اتفاق لا يلبي شروط كييف.

وقال ترامب إن واشنطن قدمت دعمًا كبيرًا لكييف دون أن تحصل على مقابل، مضيفًا أن على زيلينسكي التحرك نحو اتفاق، في وقت أشار فيه إلى أن روسيا وأوكرانيا خسرتا أعدادًا كبيرة من الأرواح. وتعكس هذه التصريحات تحميلًا واضحًا للقيادة الأوكرانية مسؤولية التحرك نحو التسوية، مع التشكيك في جدوى استمرار الدعم الأمريكي دون نتائج سياسية ملموسة.


وتتجاوز لهجة ترامب الدعوة إلى التفاوض، في ظل انتقادات سابقة لزيلينسكي، وصلت إلى اقتراح أن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط على الرئيس الأوكراني في مرحلة حساسة من مساعي إنهاء الحرب.


وتأتي هذه الرسائل بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لدفع المفاوضات، وسط مخاوف أوكرانية من أن يؤدي تراجع الدعم الأمريكي أو تأخر الإمدادات العسكرية إلى إضعاف موقف كييف التفاوضي. 

ويضع ترامب زيلينسكي أمام معادلة صعبة: القبول باتفاق لإنهاء الحرب، أو مواجهة تداعيات قد تكون مكلفة على أوكرانيا، دون أن يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة «الأمور السيئة» التي حذر منها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي كييف واشنطن

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