البرهان: أتمنى استمرار تجارة الحدود بين مصر والسودان ومواصلة القاهرة تزويد الخرطوم بالتيار الكهربائي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أهمية استمرار تجارة الحدود بين مصر والسودان، معربًا عن أمله في مواصلة القاهرة تزويد الخرطوم بالتيار الكهربائي، بما يدعم التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين.

وجاءت تصريحات البرهان خلال زيارته إلى مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، حيث تبرز أهمية المدينة باعتبارها نقطة محورية في حركة التجارة والاتصال بين البلدين، في ظل مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري وتيسير انتقال السلع عبر الحدود.

وتأتي الدعوة إلى استمرار تجارة الحدود في وقت تواجه فيه المناطق الحدودية تحديات تتعلق بحركة الاستيراد وتدفق البضائع؛ إذ أفادت شبكة «الطابية» الإخبارية السودانية، في 17 أكتوبر الجاري، بوجود مساعٍ لحل أزمة سلع محتجزة لدى الجمارك في وادي حلفا، مع الدعوة إلى تفعيل تجارة الحدود مع مصر لتسهيل الحركة التجارية وتجاوز العقبات القائمة، وفقا لـ شبكة إخبار “طابية” السودانية

وتكتسب مسألة الكهرباء أهمية إضافية في ظل التعاون القائم بين القاهرة والخرطوم لتطوير البنية التحتية للطاقة، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في 10 سبتمبر 2026، بحث استكمال المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني، المعروف بخط «توشكى 2 – وادي حلفا»، بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات، إلى جانب مناقشة إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية السودانية وتدريب الكوادر الفنية.

وتندرج تصريحات البرهان في سياق العلاقات المصرية السودانية التي تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي وتسهيل حركة التجارة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال لقائه البرهان في مدينة العلمين الجديدة يوم 4 أكتوبر الجاري، استمرار دعم مصر للشعب السوداني وتعزيز أطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتعكس مطالبة البرهان باستمرار تجارة الحدود وإمدادات الكهرباء أولوية الملفات المعيشية والاقتصادية في العلاقة بين البلدين، لا سيما بالنسبة إلى سكان المناطق الحدودية الذين ترتبط احتياجاتهم اليومية بانسياب السلع وتوافر الخدمات الأساسية، في وقت تتواصل فيه الجهود لمعالجة تحديات التجارة عبر معبر أشكيت ووادي حلفا، وفقا لوكالة الانباء السودانية “سونا”

