بريطانيا ترحب بتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

رحبت المملكة المتحدة باستمرار ترسيخ مكاسب السلام والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدة أهمية الحفاظ عليها، في ظل المخاطر الناجمة عن تصاعد النزاعات وانعدام الأمن في بعض مناطق المنطقة، وتأثيرات امتداد الصراع في السودان إلى الدول المجاورة.

وقالت جيس جامبرت جراي نائبة المنسق السياسي البريطاني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، إن المملكة المتحدة ترحب بالتقدم المحرز في تطوير المؤسسات الوطنية والمحلية عقب الانتخابات، إلى جانب التقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة.

وأكدت أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية، في ظل نزوح أكثر من 416 ألف شخص داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، ومواجهة نحو مليوني شخص انعدام الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني، شددت المسؤولة البريطانية على أن مواصلة الإصلاحات تظل ضرورية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، موضحة أن ذلك يتطلب اضطلاع المؤسسات الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى بمسؤولية أكبر عن الأمن الوطني.

وأضافت أن هذه المؤسسات يجب أن تتسم بالمساءلة والشمول، داعية الحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة الزخم في تنفيذ الإصلاحات، بدعم من الشركاء الدوليين وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).

في سياق متصل، رحبت جامبرت جراي بالجهود الكبيرة التي تبذلها البعثة، بالتنسيق مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، لإعادة هيكلتها ووضع مسار واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من عملها.

وأشادت بقيادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن الشكر لها على جهودها على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأكدت أنه مع نظر مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة في تجديد ولاية البعثة، فمن المهم أن تتم أي عملية انتقال تدريجيًا، وفقًا للظروف الميدانية، وبترتيب مدروس للمراحل، وبما يتماشى مع الحقائق على الأرض.

وشددت على أن ذلك ضروري لحماية الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ودعم حماية المدنيين.