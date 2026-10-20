بولندا تطالب أوكرانيا بتوضيحات بشأن تسلل طائرة مسيرة إلى أجوائها

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده ستطلب توضيحات من أوكرانيا بشأن طائرة مسيرة يُشتبه في دخولها الأراضي البولندية خلال مطلع الأسبوع قبل انفجارها في ليتوانيا.

ونسبت صحيفة (كييف إندبندنت) إلى توسك قوله، خلال اجتماع حكومي، إن السلطات البولندية ستتحقق من جميع ملابسات الواقعة، معربًا عن أمله في تعاون الجانب الأوكراني الكامل لتحديد ما حدث بدقة.

وأضاف أن بلاده ستناقش الحادثة مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، الذي يستضيفه توسك في وارسو.. مؤكدًا أن بولندا وليتوانيا ستعملان عن كثب لكشف تفاصيلها.

وكانت ليتوانيا قد أعلنت أن الطائرة المسيرة دخلت مجالها الجوي قادمة من جهة بولندا، قبل أن تنفجر في 18 أكتوبر الجاري، متسببة في إلحاق أضرار بسيارة كانت تسير على الطريق، دون وقوع إصابات.

وقدمت أوكرانيا اعتذارها عن الحادث، مرجحة أن تكون الطائرة قد انحرفت عن مسارها نتيجة تشويش إلكتروني.

وتعد بولندا وليتوانيا من دول حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ المتاخمة لجيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس الحليفة لموسكو، وقد عززت دول المنطقة إجراءاتها الأمنية على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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