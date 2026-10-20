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الرئيس السيسي: طرح مشروع أبو قير يتضمن إقامة منطقة سياحية ومنح امتيازات للمطورين الصناعيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: طرح مشروع أبو قير يتضمن إقامة منطقة سياحية ومنح امتيازات للمطورين الصناعيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز فرص الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، أن مشروع أبو قير،  شهد دراسة أكثر من خيار، من بينها طرح المنطقة للاستثمار السياحي فقط، أو تطويرها لتصبح منطقة ذات طبيعة خاصة، مع منح امتيازات للمطورين الصناعيين.

تدعم النشاط الاقتصادي 

وتابع الرئيس السيسي، أنه تم العمل على والاستفادة من الميناء في إقامة مشروعات محددة تدعم النشاط الاقتصادي وتحقق الاستغلال الأمثل لمقومات المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار المستثمرين الاستثمارات

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