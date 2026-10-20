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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان
نبيل فهمي يزور جنوب لبنان
الديب أبوعلي

اختتم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، زيارته الرسمية الأولى إلى الجمهورية اللبنانية منذ توليه مهام منصبه، التقى خلالها الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

تناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز الدعم العربي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1701).

كما شمل برنامج الزيارة لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والمفكرين وأصحاب الرأي، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة ومستقبل العمل العربي المشترك، والاستماع إلى رؤى وتقييمات متنوعة بشأن التطورات الإقليمية.

زيارة نبيل فهمي إلى لبنان 

واختتم الأمين العام زيارته بجولة ميدانية إلى جنوب لبنان، شملت منطقة الزهراني وبلدة زوطر الغربية، ومقر قيادة الجيش اللبناني – قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، حيث اطلع على آثار الاعتداءات الإسرائيلية وحجم الدمار الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية.

واستمع الأمين العام إلى عرض من قيادات الجيش حول الأوضاع الميدانية، بما في ذلك مخاطر نشوء فراغ أمني عقب رحيل قوات اليونيفيل. د

وأعرب الأمين العام عن تقديره للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على ما قدماه من تسهيلات وجهود لتنظيم الزيارة، ولا سيما جولته الميدانية في الجنوب.

وصرح الأمين العام في ختام زيارته بأن ما استمع إليه من رؤى وتقييمات وما عاينه ميدانياً سيشكل أساساً لمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي العربي لدعم لبنان ومؤسساته الوطنية، مؤكداً أن أمن لبنان واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من مواقف الدعم السياسي إلى خطوات عملية تسهم في صون سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعزيز أمنه واستقراره.

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