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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيارة تاريخية.. نبيل فهمي يتفقد جنوب لبنان ويعاين مواقع الوجود الإسرائيلي

زيارة تاريخية للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى جنوب لبنان
زيارة تاريخية للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى جنوب لبنان
الديب أبوعلي

أجرى الدكتور نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في جنوب لبنان، شملت بلدة زوطر الغربية وكنيسة سيدة البشارة وقاعدة الزهراني، في أول زيارة من نوعها لأمين عام الجامعة العربية إلى الجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة غير مقبول، ومشددًا على مواصلة التحركات العربية للضغط على إسرائيل ووقف انتهاكاتها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن فهمي وصل إلى بلدة زوطر الغربية، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، للاطلاع على التطورات الميدانية وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبية.

وشملت الجولة تفقد قاعدة الزهراني التابعة لفوج التدخل، قبل انتقاله إلى زوطر الغربية وزيارة كنيسة سيدة البشارة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تمركز القوات الإسرائيلية في زوطر

كما عاين موقع تمركز القوات الإسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية، للوقوف على واقع الانتشار الإسرائيلي والتطورات الأمنية والميدانية في المنطقة.

وأكد فهمي، خلال جولته، أن ما يحدث في جنوب لبنان «غير مقبول»، مشيرًا إلى وجود مساعٍ عربية للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير المشروعة بحق لبنان.

وأوضح أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، بما يدعم التحركات الرامية إلى وقف الاعتداءات وحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددًا على مواصلة دعم لبنان وجيشه، والعمل على توفير الدعم المادي للحكومة اللبنانية بما يساعدها على الاضطلاع بمسؤولياتها وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها.

وتأتي الجولة في إطار زيارة فهمي إلى بيروت، التي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود الرامية إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وكان الأمين العام قد التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، وبحث معه التطورات الراهنة والجهود المبذولة لدعم لبنان، مؤكدًا وقوف الجامعة العربية إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وتكتسب الجولة الجنوبية أهمية خاصة، باعتبارها انتقالًا من اللقاءات السياسية في العاصمة اللبنانية إلى تفقد ميداني لمناطق المواجهة والاطلاع على الأوضاع على الأرض ومعاينة مواقع الوجود الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه التحركات الرامية إلى حشد الدعم العربي والدولي للبنان، والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

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