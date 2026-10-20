أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما بدأناه في عام 2014 لازم يخلص لصالح البلد، مشيرًا إلى أن أوضاع البلد عبارة عن نار على كل حدودها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أمن البلد مهدد على كل الحدود، ومحدش يعلم غدًا فيه إيه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن : «في حاجة اتكلمت عليها من شهور، وإيران اتكلمت عليها مؤخرًا، وهي الكابلات في مضيق هرمز، وهي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي في العالم».

وأكمل: «تخيل لو عملوا ده ونفذت تهديدها بوقفها للعالم بالكامل، ده هيؤدي إلى انقطاعات كبيرة وهائلة في الاتصالات بين دول الخليج والعالم، وكل المعاملات المصرفية هتتأثر».