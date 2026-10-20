منتدى مصر 2026 يسلط الضوء على إنجازات مشروعات النقل لتحقيق التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة

في إطار جلسة "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن"، التي عقدت في اليوم الثاني لـ"منتدى مصر 2026"، برزت المشروعات التي تم تنفيذها في مجال النقل كأحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير العشوائيات، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وخدمات البنية التحتية.

وسلطت الجلسة الضوء على الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، التي تمت خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2026 بتكلفة إجمالية تتعدى تريليوني جنيه، حيث استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، أمام المنتدى، ما تضمنته هذه الخطة من مشروعات في مجالات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، في إطار تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة وسائل النقل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مجال الطرق والكباري، تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار المشروع القومي للطرق، إلى جانب تعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما أثمر عن مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وفي هذا الصدد، جرى التخطيط لإنشاء 7500 كم من الطرق الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6600 كم، وجاري إنشاء 900 كم طرق جديدة، مثل (طريق الكفرة/ شرق العوينات بطول 370 كم- محور النوبارية بطول 195 كم) ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 31 ألف كم بدلاً من 23.5 ألف كم في عام 2014.

كما جرى التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8700 كم منها، وجاري العمل في 1300 كم أخرى.

ويأتي ضمن الطرق التي تم الانتهاء منها: الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال 400 كم، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم، وطريق هضبة الجلالة بطول 117 كم، وطريق الداخلة- شرق العوينات بطول 275 كم، وطريق توشكى- شرق العوينات بطول 359 كم، وطريق سيوة- جغبوب بطول 90 كم، وطريق بني سويف-– الزعفرانة بطول 158 كم، إلى جانب إنشاء محور الزقازيق-– السنبلاوين الحر بطول 40 كم، وطريق طنطا- كفر الشيخ (في المسافة من طنطا- دمياط ) بطول 18 كم، وطريق المحلة- كفر الشيخ بطول 32 كم، والطريق المزدوج كفر الشيخ- دسوق بطول 33 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 10 كم، ويجري العمل في المرحلة الثانية بطول 23 كم.

كما جرى إنشاء الطريق المزدوج (طنطا- السنطة- زفتي) بطول 21 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 11 كم، ويجري العمل في المرحلة الثانية بطول 10 كم، فضلا عن إنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي (بنها/ المنصورة) بطول 73 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المسافة من بنها حتى هلا بطول 17 كم.. ويجري العمل في المرحلة الثانية في المسافة من هلا/ ميت غمر (حتى كوبري دقادوس) بطول 15 كم، ومخطط العمل في باقي المسافة بطول 51 كم بعد الانتهاء من الأعمال الجارية.

وفي ذات الإطار، جرى تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 116 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 76 كم في المسافة من تقاطع الإسكندرية الزراعي حتى وصلة المريوطية، فيما يجري إنهاء أعمال تطوير المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي حتى وصلة الواحات بطول 13 كم والمسافة من المريوطية حتى المنصورية بطول ثلاثة كيلومترات.. كما يجري العمل في تطوير باقي المسافة من تقاطع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الإسكندرية الصحراوي بطول 24 كم.

كما تم تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم، والمسافة من السباعية إلى أسوان بطول 112,5 كم.. ويجري العمل في المسافة من القوصية/ أسيوط بطول 57 كم، والمسافة من الأقصر/ السباعية بطول 113 كم، والمسافة من أسوان/ توشكى بطول 215 كم بإجمالي أطوال 385 كم، فيما من المخطط تطوير باقي الطريق بعد الانتهاء من الأعمال الجارية بإجمالي أطوال 438,5 كم.

وجرى كذلك تطوير طريق وادي النطرون/ العلمين بطول 135 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ السخنة بطول 60 كم، إلى جانب تطوير طريق المعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) بطول 80 كم، وتطوير وازدواج طريق أسيوط/ سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ووصلاته، فضلا عن تطوير وازدواج طريق سفاجا/ مرسى علم بطول 200 كم، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 283 كم، وكذلك طريق (أسيوط/ سوهاج/ قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي) بطول 300 كم.

وفي سياق متصل، تم تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 800 كم، حيث يجري إنشاء طريق شاحنات خرساني وتطوير الطريق القائم في المسافة من الكم 43 (مدينة الأثاث بدمياط) حتى الكم 132 (كراكة الرمال السوداء) بطول 89 كم، ورفع كفاءة المسافة من تقاطع القاهرة/ الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بطول 13 كم بإجمالي أطوال 102 كم، حيث تم الانتهاء من تطوير المسافة من كم 21 حتي كم 275 (مطروح) بطول 254 كم، ويجري تطوير المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم.

كما جرى ازدواج طريق الشيخ فضل/ رأس غارب 90 كم، وتوسعة وتطوير طريق رافد جمصة/ المنصورة بطول 50 كم، وتطوير وازدواج طريق الفردان/ الصالحية بطول 26 كم، فضلا عن ازدواج طريق المنصورة/ دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم، وازدواج ورفع كفاءة طريق جناكليس/ الإسكندرية الصحراوي بطول 20 كم.

وتم كذلك تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم، وطريق القاهرة/ السويس الصحراوي من الطريق الدائري/ الدائري الإقليمي - وصلة النفق بطول 88 كم، وتطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا/ نويبع بطول 131 كم، وتطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم، وطريق الفرافرة– الداخلة بطول 325 كم، وطريق القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد بطول 102 كم، وطريق دهب- نويبع بإجمالي طول 70 كم (المرحلة الأولى بطول 22 كم)، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو في المسافة من بورسعيد وحتى طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بطول 95 كم، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مسافه 7,5 كم، ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية بطول 87.5 كم.

وفيما يخص محاور النيل، جرى إنشاؤها بهدف ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية، زراعية، سياحية، عمرانية، تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

وفي هذا الإطار، تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور/ كباري النيل 73 محورا/ كوبري بدلاً من 38 محورا/ كوبري قبل يونيو 2014، كما تم الانتهاء من تنفيذ 19 محورا بعد يونيو 2014، وهي: (تحيا مصر، حلوان، بنها، الخطاطبة، طلخا، جرجا، طما، بني مزار، عدلي منصور، قوص، سمالوط، كلابشة، ديروط، بديل خزان اسوان، منفلوط، شمال الأقصر، المراغة، دار السلام، الفشن)، فيما يجري العمل حالياً لتنفيذ 16 محورا جديدا (3 يوليو، دراو، أبو تيج، دشنا، تلا/ طنوب، أبو غالب، القطا، كفر شكر، القناطر الخيرية، سمنود، شبراخيت، الودي، مغاغة، أبو قرقاص، أرمنت، السباعية).

وفيما يتعلق بالكباري العلوية والأنفاق على الطرق الرئيسية، فقد أتت ثمارها في حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، وذلك من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كبار علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات .

وفي هذا الصدد، جرى التخطيط لإنشاء 1000 كوبري/ نفق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري/ نفقا منها، كان آخرها 4 كباري علوية بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي (كفر الدوار، جنبواي، كنج عثمان، دسونس أم دينار)، ليصل عدد الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية إلى 2500 كوبرى/ نفق بدلاً من 1500 كوبرى/ نفق في عام 2014، ويجري تنفيذ 54 كوبرى/ نفقا.

كما جرى التخطيط لإنشاء 53 كوبرى (كأولوية عاجلة)، والانتهاء من تنفيذ 35 كوبرى، ويجري تنفيذ 18 كوبرى، كان آخرها 6 كبار أعلى المزلقانات (المضيق والسيل في محافظة أسوان، وأبو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة، وقويسنا بمحافظة المنوفية وأبو شوشه بمحافظة قنا).

وفيما يخص رفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، برز اهتمام الدولة بهذا الملف وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية فقط بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 38 ألف كم طرق في نطاق محافظات الجمهورية من إجمالي 125 ألف كم، ويجري الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 في المائة.

وشمل ذلك حوالي 5000 كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد (CIR) وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون ارباك لحركة المرور، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

ودخلت تلك التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق الخدمة في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهاته الشخصية، نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة غير المسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية، والتي تحققت بعد إنجاز المشروع القومي للطرق.

كما جرى رفع كفاءة الطرق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى ( حياة كريمة ) في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 2900 كم طرق في نطاق 20 محافظة (52 مركزا).. ويجرى الانتهاء من الخطة بنسبة تنفيذ بلغت 90 في المائة من القطاعات المتاحة بعد إنجاز أعمال المرافق.

وفيما يتعلق بالأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري (BRT)، تم تشغيل المرحلة الأولى على الطريق الدائري بعدد 15 محطة من محطة المشير طنطاوى وحتى طريق الإسكندرية الزراعي في 1 يونيو 2025، كما جرى في 26 سبتمبر 2026 تشغيل المرحلة الثانية أمام الركاب من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال، حيث تضم 16 محطة، من بينها محطتا المشير طنطاوي والجولف اللتان سبق دخولهما الخدمة.

وبذلك، امتدت خدمة الأتوبيس الترددي من طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، لتشكل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي الحديثة حول القاهرة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة والصديقة للبيئة

ويتكامل مشروع الأتوبيس الترددي مع عدد من وسائل النقل الجماعي القائمة والجديدة، حيث يتبادل الخدمة مع: (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج- مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة- القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور- مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي).

ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتجارية والمحاور الحيوية، من بينها: القاهرة الجديدة، والمعادي، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وطريق العين السخنة.. كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة (عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى طريق الإسكندرية الصحراوي - عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية).

وفي مجال السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية وتطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلى 1,2 مليون راكب/ يوم عام 2025، و2 مليون راكب/ يوم عام 2030.

ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 6 ملايين طن سنويا عام 2025، و15 مليون طن سنوياً عام 2030، حيث جاء أهم ما يتم في هذه المحاور كالتالي:-

المحور الأول: تطوير الوحدات المتحركة:

1. توريد 210 جرارات جديدة GE، كما تم إعادة تأهيل 105 جرارات (66/79 GE + 39 /41 PRL) من إجمالي 400 جرار مخطط إعادة تأهيلها.

2. توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.

3. توريد 1067 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية.

4. الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1404 عربة تحيا مصر.

5. الانتهاء من تطوير 154 عربة إسباني (درجة أولى وثانية).

6. توريد 635 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

7. الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945 عربة.

8. التعاقد على توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة (بدء التوريد نهاية 2026).

9. إعادة تأهيل عدد 24 عربة من أسطول قطارات النوم الحالي من إجمالي 120 عربة.

10. تم توريد 103 عربة قوى جديدة من إجمالي عدد 173 عربة قوى من مصنع سيماف.

المحور الثاني: تطوير البنية الأساسية:

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، من خلال ما يلي:

1- تطوير المحطات القائمة: تم الانتهاء من تطوير عدد 367 محطة من إجمالي 709 محطات.

2- إنشاء محطات جديدة: تم الانتهاء من إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.

3- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد: تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 6 محطات رئيسية (القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، مصر بالإسكندرية، دمنهور، محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 5 محطات (شبرا الخيمة، بنها، طنطا، أسيوط، سوهاج).

4- إنشاء خطوط سكك حديدية:

أ - إنشاء خطوط جديدة:

تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية حيث تم:

1- إنشاء خط سكة حديد (كفر داود/ السادات) بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة/ الإسكندرية) وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة، وعدد 4 محطات (3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات 1، ومحطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها).

2- إنشاء وصلة (بطرة/ بسنديلة) بطول 5,25 كم وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة.

3- إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد بطول 100 كم، وتطوير 6 محطات على الخط (القنطرة شرق، جلبانة، بالوظة، رمانة، نجيلة، بئر العبد)، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 محطة جديدة بالخط (السلام - 30 يونيو) لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية وإنشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، ووصلة ميناء العريش بطول 12 كم، ويجري إنشاء خط (بئر العبد/ العريش/ طابا) بطول 344 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500 كم.

4- يجري إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63,5 كم.

5- يجري إنشاء خط المناشي - 6 أكتوبر بطول 68 كم.

6- إنشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سملا/ السلوم بطول 28 كم.

ب - تطوير وإزدواج خطوط قائمة

1. يجري ازدواج خط بشتيل - الاتحاد بطول 90 كم.

2. ازدواج خط المنصورة - دمياط بطول 65 كم.

5- تجديدات السكة:

تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1635 كم (735 كم على خطوط السكة+ 900 كم، فضلا عن تطوير نظم إشارات) من إجمالي أطوال 10 آلاف كم، وعدد 2336 مفتاح من إجمالي 6664 مفتاحا على جميع خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر (القاهرة/ الإسكندرية - القاهرة/ السد العالي - بنها/ الزقازيق/ بورسعيد)، وأهمها على الإطلاق: خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد ضمن الممر اللوجيستي (العريش/ طابا).

6- ماكينات السكة:

تم تدبير 17 ماكينة جديدة آخر 10 سنوات، بالإضافة إلى 36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة (طرازات مختلفة).

ومن المخطط توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بداية من يوليو 2026، و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل اجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة.

7- تطوير المزلقانات:

تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 816 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 853 مزلقانا من إجمالي 1102 مخطط تطويرها على الشبكة.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، تم إطلاق عدد من المشروعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة.

وفي هذا الصدد، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذه الخطة تم ويجري تنفيذ المشروعات الآتية:

1- افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام، العاشر، العاصمة الإدارية) بطول 70 كم وعدد 12 محطة، وتم تشغيل عدد 2 محطة (كاتدرائية الميلاد + القيادة الاستراتيجية) من المرحلة الثالثة، والتي تمتد بطول 20.4 كم وعدد 4 محطات.. ويجري استكمال باقي الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 15.13 وعدد 5 محطات ليصل إلى 105,5 كم، كما يجري دراسة المرحلة الخامسة بطول 7,8 كم، وعدد 1 محطة ليصل إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة.

2- افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا، والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 6 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT - الخط الثالث لمترو الأنفاق - خط سكة حديد عدلي منصور/ السويس" - السوبرجيت - الأتوبيس الترددي BRT - الأتوبيس الترددي" عدلي منصور/ السلام").

3- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربع بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل الى مطار القاهرة، ويكتمل الخط ويحقق الجدوى الاقتصادية له.

4- توريد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو.

5- الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم، وعدد 22 محطة، حيث تم افتتاحه من جانب رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2026.. وتم في 6 مايو 2026 تشغيل المرحلة الأولى من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة للجمهور، وتشغيل المرحلة الثانية من محطة ستاد القاهرة وحتى محطة المشير طنطاوي للجمهور في 27 يونيو 2026.

6- يجري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة.

7- يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم وعدد 17 محطة.

8- يجري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وعدد 60 محطة وتشمل:

- الخط الأول (السخنة - العلمين - مطروح) بطول 660 كم.

- الخط الثاني (أكتوبر - أسوان - أبوسمبل) بطول 1100 كم.

- الخط الثالث (قنا - الغردقة - سفاجا) بطول 175 كم.

- توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع مع تحالف شركات (DB الألمانية - السويدي إليكترك) في 11 نوفمبر 2025 على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA) تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة".

9- يجري تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية المرحلة الأولى (أبو قير - محطة مصر) بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل (من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل) بطول 13,2كم و عدد 24 محطة.

10- تم تسليم المسار النهائي للمرحلة الأولى للخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول 38,1 كم، وعدد 26 محطة إلى شركة ألستوم الفرنسية على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA) تحت شعار "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة".



