بعد تحرك سعر الدولار.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية منذ شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة لم ينعكس على الأسعار، باعتباره أحد العوامل في تسعير السلع ولكن ليس أساسي أو الوحيد فهناك عوامل أخرى.

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة «MBC مصر»، أن حركة مبيعات الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعًا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الزواج خلال العطلات الدراسية.

وأضاف أن المبيعات تراجعت خلال شهر سبتمبر بنسبة تتراوح بين 25% و30%، نتيجة دخول المدارس وزيادة الأعباء المرتبطة بالموسم الدراسي، لافتًا إلى أن هذا التراجع يُعد نمطًا موسميًا يتكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن المبيعات من المتوقع أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مدفوعة بمواسم التخفيضات وعروض «البلاك فرايداي»، التي تسهم في تنشيط حركة الشراء.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، أوضح هلال أن هذا الارتفاع لم يؤدِّ إلى تحريك أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن سعر الدولار في أبريل الماضي كان عند مستوى مماثل، وهو ما يفسر استمرار استقرار الأسعار، وعدم وجود أي أرتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية.