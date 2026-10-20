كامل الوزير: ربط التجمعات العمرانية الجديدة بشبكة نقل جماعي متكاملة يضمن استدامة التنمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تتبنى فكرًا تخطيطيًا جديدًا يقوم على ربط التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية الحديثة بشبكة نقل جماعي متطورة منذ انطلاقها، لتجنب مشكلات الماضي وتوفير وسائل انتقال مستدامة تخدم المواطنين والعاملين بهذه المناطق.

وأوضح أن التخطيط الحالي لمد خطوط مترو الأنفاق، ومنها الخط الرابع وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نموذجًا عمليًا لتلك الرؤية المتكاملة التي تربط المشروعات التنموية بشبكات النقل الكبرى.

واستشهد الوزير بما حدث في مدينة العاشر من رمضان منذ نشأتها في الثمانينيات والتي افتقرت في بداياتها لوسيلة نقل جماعي خضعت للتطوير اللاحق، وهو ما يتم تلافيه تمامًا في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة حاليًا.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها هي مشروعات تنموية متكاملة ترتكز بالأساس على توفير أنشطة صناعية ولوجستية متنوعة لتأمين فرص العمل الحقيقية للشباب وتشغيل القوى العاملة، بما يعظم العوائد الاقتصادية لتلك المجتمعات العمرانية الجديدة.