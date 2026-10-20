وزيرة الإسكان تُعلن نجاح الدولة في تطوير 342 منطقة غير آمنة وتوفير 246 ألف وحدة سكنية

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن النتائج الإيجابية لبرنامج الدولة الواسع في القضاء على السكن غير الآمن، معلنةً عن إنجاز تطوير 342 منطقة غير آمنة موزعة على 25 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء وتوفير 246 ألف وحدة سكنية بديلة ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل مباشر في نقل آلاف الأسرة من مناطق الخطورة إلى مجتمعات حضارية متكاملة تُراعي معايير جودة الحياة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026.