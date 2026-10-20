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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الإسكان تُعلن نجاح الدولة في تطوير 342 منطقة غير آمنة وتوفير 246 ألف وحدة سكنية

راندا المنشاوي
راندا المنشاوي
محمود زيدان

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن النتائج الإيجابية لبرنامج الدولة الواسع في القضاء على السكن غير الآمن، معلنةً عن إنجاز تطوير 342 منطقة غير آمنة موزعة على 25 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء وتوفير 246 ألف وحدة سكنية بديلة ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل مباشر في نقل آلاف الأسرة من مناطق الخطورة إلى مجتمعات حضارية متكاملة تُراعي معايير جودة الحياة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026.

راندا المنشاوي المهندسة راندا المنشاوي أخبار توك شو توك شوك الإسكان

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