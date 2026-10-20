وزيرة الإسكان: المخطط الإستراتيجي ارتكز على مسارين لتطوير العمران القائم وإنشاء مدن جديدة

أكدت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الدولة للتنمية المستدامة ارتكزت على المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمواجهة العقود الماضية من الكثافات السكانية المتزايدة وتواجد المواطنين في نطاق جغرافي ضيق لا يتعدى 7% من مساحة مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن العمل تم من خلال مسارين متوازيين؛ الأول يرتقي بأسلوب الحياة والخدمات في العمران القائم، والثاني يتجه لتأسيس مجتمعات عمرانية حديثة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتستوعب الزيادة السكانية وتعمل كمراكز إنتاج واستثمار قادرة على تمويل استكمال مراحل تنميتها بنفسها.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لمنتدي مصر 2026.