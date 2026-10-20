عمدة السرارية بالمنيا: لو كل عمدة فكر في بلده زي ما إحنا عملنا هتبقى بلدنا حاجة جميلة

أكد وفائي مكادي عمدة السرارية بمحافظة المنيا، أنه تم تشكيل لجنة في القرية لإنجاز الكثير من الخدمات داخل القرية .



وقال وفائي مكادي في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" خلال شهر انجزنا الكثير من الخدمات للمواطنين في القرية وهناك شركات وأصحاب الخير أفادونا كثيرا في بلدنا".

وأضاف وفائي مكادي:" عندنا مصنعين أسمنت ساهموا كثيرا في مشروعات القرية وتم توفير مواسير مياه للأسر الأقل دخلا وأهل الخير تبرعوا كثيرا للأسر الفقيرة في القرية".

وتابع وفائي مكادي:" رسالة منا لكل عمد الجمهورية لو كل عمدة فكر في بلده زي ما احنا عملنا هتبقى بلدنا حاجة جميلة وهنخف العبء عن الدولة ".