جمال شعبان يحذر من السكتة القلبية المفاجئة لدى الأطفال.. ويوضح أسباب توقف القلب قبل سن 35 عامًا

أثارت وفاة الطفلة جويرية ياسر، تلميذة الصف الثالث الابتدائي، حالة من الحزن والقلق، بعدما فارقت الحياة أثناء وجودها في طابور الصباح بمدرسة الشهيد سيف النصر الابتدائية بمحافظة الدقهلية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التوقف القلبي المفاجئ لدى الأطفال، وأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض حالات التوقف القلبي المفاجئ قد تحدث دون ظهور أعراض واضحة مسبقًا، موضحًا أن الأطفال، رغم صغر أعمارهم، قد يعانون من مشكلات في عضلة القلب أو اضطرابات في كهرباء القلب، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن اضطرابات كهرباء القلب وبعض أمراض عضلة القلب قد تكون من الأسباب المؤدية إلى التوقف القلبي المفاجئ، مشددًا على أهمية الانتباه إلى الأعراض التحذيرية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند الاشتباه في وجود مشكلة قلبية.

وأشار إلى أن هناك أجهزة طبية، من بينها أجهزة إزالة الرجفان الخارجي الآلية، يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة المصابين بالتوقف القلبي المفاجئ، إذا استخدمت سريعًا إلى جانب الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدًا أهمية توفير هذه الأجهزة والتدريب على استخدامها في المدارس والأماكن العامة.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن أسباب التوقف القلبي المفاجئ لدى الشباب دون سن 35 عامًا قد تشمل بعض أمراض عضلة القلب، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، واضطرابات كهرباء القلب، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر قد يساعد في تحديد الحالات الأكثر عرضة للخطر ووضع خطة مناسبة للوقاية والعلاج.

وشدد جمال شعبان على أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلة، موضحًا أن وفاة أحد أفراد الأسرة في سن صغيرة نتيجة مشكلة قلبية تستدعي تقييمًا طبيًا لباقي أفراد الأسرة، خاصة الأقارب من الدرجة الأولى، للكشف عن أي أمراض وراثية محتملة قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات القلب.

واختتم بالتأكيد على أهمية نشر الوعي الصحي بين الأسر والمدارس، والاهتمام بالكشف الطبي عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك، إلى جانب تعزيز الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ القلبية، بما يسهم في تقليل مخاطر التوقف القلبي المفاجئ وإنقاذ الأرواح.