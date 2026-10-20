مستقبل مصر للتنمية المستدامة: خطة متكاملة لتطوير بحيرة البردويل

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أعلن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بحيرة البردويل، تشمل تطهير البواغيز وتحديث الموانئ وإنشاء مصانع للثلج والفوم وصالة للتعبئة والتغليف، إلى جانب دعم الصيادين ورفع كفاءة منظومة الصيد.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز فرص التسويق والتصدير، بما يدعم التنمية المستدامة ويعظم الاستفادة من موارد البحيرة.

يعد جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.