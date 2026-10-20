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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيما كوناتي: تجربتي مع ريال مدريد مذهلة.. ومورينيو مدرب عظيم

إبراهيما كوناتي
إبراهيما كوناتي
نورهان عادل

أشاد إبراهيما كوناتي بتجربته مع ريال مدريد، مؤكدًا أن كل شيء داخل النادي الملكي يفوق توقعاته، وأن هدفه الأساسي يتمثل في الفوز بالألقاب والمنافسة على جميع البطولات.

وقال كوناتي، في تصريحات تلفزيونية، إن تجربته مع ريال مدريد مذهلة، مشيرًا إلى أن ما يعيشه داخل النادي يتجاوز توقعاته، في ظل طموحه لتحقيق النجاحات والتتويج بالبطولات.

وأضاف أن الفريق يجب أن ينافس على كل بطولة يشارك فيها، مؤكدًا أن الفوز بالألقاب يمثل الهدف الأهم بالنسبة له، وأن المنافسة على جميع الجبهات تتطلب العمل والتركيز لتحقيق أفضل النتائج.

وتحدث كوناتي عن جوزيه مورينيو، مشيدًا بقدراته التدريبية، حيث وصفه بأنه مدرب عظيم، مؤكدًا أن الجميع يصمت وينصت عندما يتحدث، في إشارة إلى شخصيته القوية ومكانته داخل الفريق.

واختتم كوناتي تصريحاته بالتأكيد على طموحه في تحقيق البطولات، والمساهمة في مواصلة النجاحات خلال تجربته مع ريال مدريد.

إبراهيما كوناتي ريال مدريد جوزيه مورينيو

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