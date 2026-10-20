ضبط مخزني دقيق دون ترخيص و3 محلات مخالفة خلال حملة رقابية بالقصير

كشفت حملة رقابية مسائية بمدينة القصير عن وجود مخزني دقيق دون ترخيص و3 محلات تعمل دون ترخيص، إلى جانب تحرير محضر نظافة، وذلك خلال المرور على عدد من المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وتابع اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، أعمال الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وشملت المرور على السوبر ماركت والكافتيريات والمخابز والمطاعم ومحلات بيع الأسماك والأغذية والمشروبات.

10 جهات تشارك في الحملة الرقابية

وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات تراخيص المحال العامة والبيئة والحوكمة، والإدارة الصحية والطب البيطري والتموين، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخزني دقيق دون ترخيص، وجرى تحرير محضرين بشأنهما، كما تبين وجود 3 محلات دون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضر نظافة.

إجراءات قانونية واستمرار الحملات

ووجّه رئيس مدينة القصير الإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها، مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية بمختلف مناطق المدينة.

وأكد أحمد صقر مواصلة الرقابة على محلات بيع الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.