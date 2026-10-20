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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب موظفي محافظة البحر الأحمر على الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الطوارئ

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 انطلقت بديوان عام محافظة البحر الأحمر فعاليات دورة تدريبية بعنوان «الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية»، تستمر لمدة يومين، بهدف رفع وعي العاملين وتدريبهم على التعامل مع حالات الطوارئ والحرائق وعمليات الإنقاذ.

وتُقام الدورة تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمشاركة عدد من موظفي الديوان العام، ضمن جهود تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة داخل بيئة العمل.

تدريب عملي على مواجهة الحرائق

وتناول النقيب مهند الطحلاوي والأمين أحمد الكيلاني، مسؤولا التدريب بالحماية المدنية، خلال محاضرات الدورة، مفهوم الحريق وأنواعه، ونظرية الاشتعال والإطفاء، والمواد القابلة للاشتعال ومخاطر الحرائق.

كما شمل التدريب شرح وسائل السلامة داخل المباني، وطرق مكافحة الحرائق، والمخاطر الشائعة التي قد تواجه الأفراد أثناء التعامل معها، إلى جانب التعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح.

تأهيل العاملين للتعامل مع المخاطر

من جانبه، أكد مصطفى النوبي، مدير إدارة الأمن بالمحافظة، أهمية تطبيق قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، مشيرًا إلى دور تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية في تأهيلهم للتعامل مع المخاطر المختلفة والحد من آثار الحوادث والطوارئ.

وتستهدف الدورة تعزيز ثقافة الوقاية لدى العاملين، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المواقف الطارئة، بما يدعم توفير بيئة عمل أكثر أمانًا داخل ديوان عام المحافظة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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