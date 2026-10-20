من 31 إلى 60 ألف ميجاوات.. أحمد موسى يتحدث عن تطور شبكة الكهرباء في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تجارب الدول التي حققت نهضة اقتصادية، مثل الصين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، استغرقت سنوات طويلة من العمل والتطوير، مشيرا إلى أن التجربة المصرية لا تزال مستمرة، وأن الاستقرار الأمني يمثل أحد العوامل المهمة لنجاحها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن تجربة الصين استمرت 48 سنة في التحول والنمو الاقتصادي، وتجربة سنغافورة استمرت 35 سنة، موضحا أن تجربة ماليزيا من الفقرإلى النهضة استمرت 40 عاما.

وأضاف أن إن تجربة إندونيسيا في النمو الاقتصادي من 25 إلى 35 سنة، والتجربة المصرية مازالت شغالة والاستقرار الأمني، كل ذلك لنجاح التجربة.

وأوضح: «كل دولة وصلت لتجربة ناجحة أصل حاجة استمرت إلى 30 سنة، وكان إنتاج الكهرباء في مصر سنة 2014 كان أقصى حمل للشبكة 31 ألف ولدينا عجز 6 آلاف ميجا وات ، عندنا قدرات النهارده 60 ألف ميجا وات وفائض 20 ميجا وات، وأقصى قدرات لهذا العام 39 ألف مجيا وات ».