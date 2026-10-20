غدا.. الطرق الصوفية تنظم مؤتمرها السنوي بطنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي

أعلنت المشيخة العامة لـ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تنظيم مؤتمرها العام السنوي بساري الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية غدا الأربعاء عقب صلاة العشاء ، في إطار الاحتفالات السنوية بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي.

الطرق الصوفية تنظم مؤتمرها السنوي بطنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي

ويأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وبمشاركة آلاف من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف محافظات الجمهورية.

ويشهد المؤتمر حضور وزير الأوقاف، واللواء محافظ الغربية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية ولفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والالاف من المريدين، كما يحضر وزير الأوقاف ومحافظ الغربية والدكتور علي جمعة وآلاف من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ضيوف المؤتمر من كبار المسؤولين والعلماء ومشايخ الطرق الصوفية، في احتفالية دينية ووطنية كبرى تعكس المكانة الروحية والتاريخية التي يحظى بها مولد سيدى أحمد البدوي في وجدان المصريين.

ويشهد المؤتمر العام السنوي هذا العام نقلة نوعية في مستوى التنظيم والإعداد، من خلال ترتيبات موسعة تستهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين، وتقديم الاحتفالية بصورة تليق بمكانة المشيخة العامة للطرق الصوفية، وعراقة هذا الحدث الديني الكبير، بما يعكس الوجه الحضاري للتصوف المصري ودوره في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ويتضمن المؤتمر كلمات للدكتور عبد الهادي القصبي، ووزير الأوقاف والدكتور علي جمعة، ومحافظ الغربية، تتناول مكانة التصوف الإسلامي ودوره في تزكية النفوس وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وأهمية المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش والسلام المجتمعي.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الاحتفال بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي يمثل مناسبة دينية وروحية عظيمة، تتجدد خلالها معاني المحبة والصفاء والتسامح، وتلتقي فيها قلوب المصريين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأولياء الله الصالحين.

وقال القصبي: «إن التصوف المصري الأصيل كان وسيظل أحد روافد القوة الروحية والوطنية للمجتمع المصري، بما يحمله من قيم الاعتدال والرحمة والتكافل والانتماء، وإن احتفالنا بأولياء الله الصالحين ليس مجرد مناسبة سنوية، وإنما رسالة متجددة تؤكد أن التصوف علم وسلوك وأخلاق، وأن محبة الأوطان والحفاظ على استقرارها من صميم القيم التي تربينا عليها».

وأضاف أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على أن يخرج المؤتمر العام السنوي هذا العام بصورة تنظيمية متميزة وغير مسبوقة، تعكس حجم المشاركة الشعبية والمكانة الكبيرة التي يحتلها مولد السيد أحمد البدوي، مؤكدًا أن الاحتفالية تحمل رسائل دينية ووطنية تؤكد وحدة الصف المصري والتفاف أبناء الوطن حول مؤسساته الوطنية.

وشدد شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن مصر ستظل، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية الوطنية، حصنًا للفكر الوسطي المستنير، ومنارة لنشر قيم المحبة والسلام، مؤكدًا أن الطرق الصوفية جزء أصيل من النسيج الوطني المصري، وشريك في بناء الوعي وترسيخ الأخلاق والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

ويُعد المؤتمر العام السنوي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، الذي يُعقد بالتزامن مع احتفالات مولد سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا، أحد أبرز التجمعات الدينية الصوفية في مصر، حيث يجمع سنويًا آلاف المشاركين من مختلف المحافظات في أجواء إيمانية وروحانية تعكس عمق ارتباط المصريين بتراثهم الديني والروحي.