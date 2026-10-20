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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

احتفالًا بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمرها العام السنوي بالساري الأحمدي.. غدا

مسجد السيد البدوى بطنطا
مسجد السيد البدوى بطنطا
الغربية أحمد علي

أعلن المتحدث الرسمى المشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل  أن  المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تنظم  مؤتمرها العام السنوي بساري الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية غدا الأربعاء عقب صلاة العشاء ، في إطار الاحتفالات السنوية بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وبمشاركة آلاف من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف محافظات الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية 

ويشهد المؤتمر حضور معالي وزير الأوقاف، واللواء محافظ الغربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية ولفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والالاف من المريدين.

مؤتمر الطرق الصوفية 

ومن المقرر أن يستقبل فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ضيوف المؤتمر من كبار المسؤولين والعلماء ومشايخ الطرق الصوفية، في احتفالية دينية ووطنية كبرى تعكس المكانة الروحية والتاريخية التي يحظى بها مولد سيدى أحمد البدوي في وجدان المصريين.

ويشهد المؤتمر العام السنوي هذا العام نقلة نوعية في مستوى التنظيم والإعداد، من خلال ترتيبات موسعة تستهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين، وتقديم الاحتفالية بصورة تليق بمكانة المشيخة العامة للطرق الصوفية، وعراقة هذا الحدث الديني الكبير، بما يعكس الوجه الحضاري للتصوف المصري ودوره في نشر الفكر الوسطي المستنير.

مشايخ الطرق الصوفية 

ويتضمن المؤتمر كلمات لفضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي،ومعالي وزير الأوقاف  وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، ومحافظ الغربية، تتناول مكانة التصوف الإسلامي ودوره في تزكية النفوس وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وأهمية المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش والسلام المجتمعي.

وأكد فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الاحتفال بمولد العارف بالله سيدى  أحمد البدوي يمثل مناسبة دينية وروحية عظيمة، تتجدد خلالها معاني المحبة والصفاء والتسامح، وتلتقي فيها قلوب المصريين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأولياء الله الصالحين.

روافد القوة الروحية

وقال القصبي: «إن التصوف المصري الأصيل كان وسيظل أحد روافد القوة الروحية والوطنية للمجتمع المصري، بما يحمله من قيم الاعتدال والرحمة والتكافل والانتماء، وإن احتفالنا بأولياء الله الصالحين ليس مجرد مناسبة سنوية، وإنما رسالة متجددة تؤكد أن التصوف علم وسلوك وأخلاق، وأن محبة الأوطان والحفاظ على استقرارها من صميم القيم التي تربينا عليها».

مشاركة كافة الطرق الصوفية 

وأضاف أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على أن يخرج المؤتمر العام السنوي هذا العام بصورة تنظيمية متميزة وغير مسبوقة، تعكس حجم المشاركة الشعبية والمكانة الكبيرة التي يحتلها مولد السيد أحمد البدوي، مؤكدًا أن الاحتفالية تحمل رسائل دينية ووطنية تؤكد وحدة الصف المصري والتفاف أبناء الوطن حول مؤسساته الوطنية.

قيادتها السياسية

وشدد شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن مصر ستظل، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية الوطنية، حصنًا للفكر الوسطي المستنير، ومنارة لنشر قيم المحبة والسلام، مؤكدًا أن الطرق الصوفية جزء أصيل من النسيج الوطني المصري، وشريك في بناء الوعي وترسيخ الأخلاق والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

ويُعد المؤتمر العام السنوي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، الذي يُعقد بالتزامن مع احتفالات مولد سيدى  أحمد البدوي بمدينة طنطا، أحد أبرز التجمعات الدينية الصوفية في مصر، حيث يجمع سنويًا آلاف المشاركين من مختلف المحافظات في أجواء إيمانية وروحانية تعكس عمق ارتباط المصريين بتراثهم الديني والروحي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات احتفالات مولد السيد البدوي مشايخ الطرق الصوفية

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