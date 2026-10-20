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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: ترامب يشعر بالإحباط إزاء بطء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بـ"الغضب والإحباط" إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تخصيص ما يقرب من عامين لهذه الجهود.
وأوضح روبيو، خلال تصريحات للصحفيين في مدينة مومباي الهندية اليوم /الثلاثاء/، أن ترامب يؤمن منذ بداية الحرب بأن إنهاءها يتطلب التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين موسكو و كييف، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى دفع الطرفين نحو التوصل إلى تسوية.
وأشار إلى أن اعتراض ترامب يرتبط أيضًا باتهامات لواشنطن باتخاذ "إجراءات متعمدة" للإضرار بأوكرانيا، بما في ذلك الادعاءات بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات غير صحيحة.
وفيما يتعلق بالضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية، أقر روبيو بأن واشنطن أعربت مرارًا عن اعتراضها على بعض هذه الهجمات، بما في ذلك الهجمات التي طالت سفنًا في البحر الأسود، مشيرًا إلى أن شركات أمريكية أبلغت عن تعرض شحناتها للاستهداف أكثر من مرة.
ولفت إلى أن الهجمات التي تطال منشآت الطاقة وقدرات تكرير النفط في سياق الحرب الروسية الأوكرانية تسهم في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، في وقت تواجه فيه دول عديدة صعوبات في الحصول على الديزل بأسعار مناسبة.
وأكد أن إنهاء الحرب ضروري لوقف سقوط المزيد من القتلى والحد من الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكة الكهرباء، محذرًا من مخاطر تصعيد الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى.
وشدد على أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لدفع الطرفين نحو تسوية تفاوضية، بما يضع حدًا للحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

وزير الخارجية الأمريكي الغضب والإحباط المفاوضات الرامية

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