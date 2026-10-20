أحمد موسى: الشعب زعلان ويريد استمرار الرئيس السيسي.. ومسار بدأ في 2014 لازم يكتمل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من الحزن لدى المواطنين إزاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مغادرة منصبه في عام 2030، مشيرًا إلى أن قطاعات من الشعب ترغب في استمراره في قيادة البلاد.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما تحقق من تقدم خلال 12 عامًا يجعل الحديث عن الرحيل في عام 2030 أمرًا يثير الحزن لدى المواطنين، مضيفًا: «لما الرئيس السيسي يعمل التقدم اللي عمله ده في 12 سنة، ويقول همشي في 2030، ده كلام يزعل الناس».

وأضاف موسى: «لا، مش هصفق، أنا زعلان والناس زعلانة.. هكذب؟ لا والله ما هكذب»، معبرًا عن موقفه من تصريحات الرئيس بشأن عام 2030.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن المسار الذي بدأته الدولة المصرية عام 2014 يحتاج إلى استكمال، قائلًا: «ده مسار بدأ في 2014 لازم يخلص، أيًّا كان الوقت، لصالح البلد».



