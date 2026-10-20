راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة تم تطويرها باستثمارات 63 مليار جنيه.

وأضافت أنه تم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، موضحة أن رؤية الدولة العمرانية ارتكزت على مسارين، أولهما تطوير العمران القائم، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية.

وأشارت إلى تنفيذ 16.96 مليون وحدة سكنية، ورفع مساحة المعمور المصري إلى 14%، مؤكدة أن المشروعات ساهمت في تحسين حياة المصريين.

وأكدت أن الدولة تحركت في كل المحافظات، وقامت بإحداث تغيير شامل.

وأشارت إلى أن 653 مليار جنيه لتنفيذ 522 مشروع محطه تنقيه مياه منذ عام 2014.