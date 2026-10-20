استصلاح 200 ألف فدان.. كامل الوزير: محور الضبعة يمثل نموذجًا لدعم التنمية الزراعية والعمرانية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محور الضبعة، الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كم، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو ساعتين ونصف فقط.



وقال كامل الوزير في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" محور الضبعة يمثل نموذجًا لدعم التنمية الزراعية والعمرانية معًا، حيث أظهرت الدراسات أن التنمية المرتبطة بالمحور أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات للقاطع الخاص خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وتابع كامل الوزير:" بدون محور الضبعة مكنش هيكون عندنا الدلتا الجديدة ولا مشروع مستقبل مصر".

واكمل كامل الوزير :"قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 13%. كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها لافتا إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو 2 مليار جنيه".