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تنمية اقتصادية وعمرانية..كامل الوزير: النقل لم يعد مجرد طرق وكباري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير: مشروعات النقل اسهمت في التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بمصر

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود مطاوع

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة لم تنظر الي مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق بل محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية.

وأضاف كامل الوزير، في كلمته ضمن مناقشات محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن" بمنتدى مصر 2026، ان قطاع الطرق والكباري تم فيه تخطيط وتنفيذ شبكة من الطرق والمحاور والكباري تصل اطوالها إلي ٣١ ألف كم طرق و٧٣ محور وكوبري علي النيل و٥٤ كوبري أعلي المزلقانات و٢٥٠٠ كوبري ونفق علي تقاطع الطرق مما سهل حركة النقل واثر علي جودة النقل وهو ما رفع تصنيف مصر ١٠٠ مركز في مؤشر جودة الطرق لنصبح في المركز ال١٨.

ولفت وزير النقل إلى أنه بالنسبة لمترو الانفاق لم تقتصر خطة الدولة على تطوير الطرق فقط وانما امتدت الي إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام، منوها بأنه تم الانتهاء من ٣ خطوط لمترو الاتفاق والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل والاوتوبيس الترددي.

وأوضح وزير النقل أنه من المستهدف استكمال وتطوير رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري واستكمال تنفيذ الكباري العلوية أعلي مزلقانات السكك الحديدية.

وزير النقل النقل المهندس كامل الوزير

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