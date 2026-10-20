ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس دعما للحزب الجمهوري، واصفا هذه الانتخابات بأنها "الأهم في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشار ترامب، في منشور له على منصته "تروث سوشيال" اليوم /الثلاثاء/، إلى أنه تم بالفعل إنفاق أكثر من 300 مليون دولار على الفعاليات المتصلة بالانتخابات.

وتابع "انطلاقا من إيماني بالحزب الجمهوري، وبجميع سياساته ومبادئه، يسرني أن أعلن أنه فيما يتعلق بأهم انتخابات تجديد نصفي في تاريخ بلادنا، فقد أنفقت، أو سأنفق، أكثر من 400 مليون دولار حتى حلول يوم الانتخابات. وقد تم بالفعل إنفاق أكثر من 300 مليون دولار على الإعلانات والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين والتجمعات الانتخابية وساحات التجمعات والتجمعات عبر الهاتف، وبرامج حث الناخبين على المشاركة، ونزاهة الانتخابات، وغير ذلك".

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