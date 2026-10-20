إطلاق اسم "سناء البيسي" على دفعة إعلامية وكتيب عنها

اختيرت الأستاذة سناء البيسى الكاتبة الصحفية والروائية لإطلاق اسمها علي دفعة التخرج الرابعة عشرة بالمعهد الدولي العالي للإعلام، تقديرا لمسيرتها المهنية والصحفية وإسهاماتها في الصحافة المصرية.

وقد تم إصدار كتاب عنها، ويأتى اختيار سناء البيسي كرمز إعلامى لخريجى الدفعة واحتفاءا بتجربتها الصحفية وما تمثله من قيمة في تاريخ الصحافة المصرية، فضلًا عن دورها في إثراء المشهد الإعلامي والثقافي.

وقامت بكتابة مقدمة الكتاب د. سهير صالح، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، وإعداده د. رامي عطا صديق، رئيس قسم صحافة الوسائط المتعددة بالمعهد، بمساعدة نرمين نجيب، الباحثة بالقسم.

ويتناول الكتاب جوانب من المسيرة الصحفية لسناء البيسي وتجربتها المهنية ومكانتها في الصحافة المصرية، في خطوة تستهدف توثيق تجارب الرموز الصحفية البارزة وإبراز إسهاماتها للأجيال الجديدة من الإعلاميين والصحفيين.

كما يمثل الكتاب إضافة إلى جهود توثيق تاريخ الصحافة المصرية والاحتفاء برموزها، ويتيح للطلاب والباحثين والمهتمين بالشأن الإعلامي التعرف على تجربة سناء البيسي، وما تحمله من دلالات مهنية وإنسانية تعكس دور الصحافة في تشكيل الوعي العام وخدمة المجتمع.