إدارة المستشفيات بصحة الشرقية تتفقد 12 مستشفى خلال يوم واحد

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة لهم، قامت إدارة المستشفيات بالمديرية بقيادة الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة الفرق الإشرافية بالإدارة، بتنفيذ مرور ميداني مكثف على ١٢ مستشفى بالمحافظة خلال يوم واحد، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

اضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الجولات الميدانية المكثفة تستهدف الوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية بمحافظة الشرقية، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة، وتقييم الأداء الفني والإداري، والوقوف على احتياجات المنشآت الصحية، ورصد أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بما يضمن انتظام سير العمل وتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

واكد الدكتور اياد درويش مدير إدارة المستشفيات بصحة الشرقية أن المرور شمل مستشفيات «بلبيس المركزي، حميات الزقازيق، صدر الزقازيق، الزوامل المركزي، منيا القمح المركزي، حميات سنجها، كفر صقر المركزي، الزقازيق العام، الصالحية الجديدة المركزي، مشتول السوق المركزي، ديرب نجم المركزي، والإبراهيمية المركزي»، حيث قام بالمرور كل من الدكتور أحمد طلعت، والدكتور الحسيني، والدكتورة ميريت عماد، والدكتورة داليا كمال، والدكتور محمود المسلمي، والدكتورة دعاء مجدي، والدكتور أحمد نبيل، والدكتورة ياسمين محمد، والدكتورة ياسمين عبدالله، والدكتورة ماهي موسى، والدكتورة آلاء خاطر، وشملت الجولات تفقد الأقسام الطبية المختلفة، منها الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية، والصيدليات، مع الاطمئنان على انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة، والتأكد من الالتزام بقواعد العمل والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمة الطبية.