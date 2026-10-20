أسئلة مختلفة لكل متسابق وتسجيل بالفيديو.. تفاصيل مسابقة القرآن الكريم بأزهر الشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن فعاليات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمنطقة الشرقية الأزهرية تتواصل للعام الدراسي 2026/2027، في إطار جهود الأزهر لرعاية حفظة كتاب الله، واكتشاف المواهب القرآنية، وتشجيع النشء على إتقان الحفظ والتلاوة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

وخلال لقائه بصدى البلد، اضاف أنه تُقام المسابقة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضمن منظومة تستهدف إعداد جيل أزهري يجمع بين حفظ القرآن الكريم وإتقان أحكام تلاوته، والتمسك بقيم الإسلام السمحة وتتيح المسابقة المشاركة لطلاب المعاهد الأزهرية والمستفيدين من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر، وفقًا للشروط المنظمة لكل مستوى.

وأشار إلى ان المسابقة تضم أربعة مستويات متدرجة، تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع إتقان أحكام التلاوة وحسن الأداء، وحفظ القرآن كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، بما يراعي تفاوت الأعمار والقدرات، ويشجع الطلاب على مواصلة الحفظ والمراجعة والاهتمام بأحكام التجويد وتُجرى الاختبارات الشفهية من خلال المنظومة الرقمية المخصصة للأزهر الشريف، بما يدعم توحيد إجراءات التقييم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتسابقين.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال المسابقة، والتزام اللجان بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن الشفافية والدقة في تقييم مستوياتهم.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق مراكز متقدمة، بل يمتد إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بقيمه ومعانيه، وإعداد جيل يجمع بين حفظ كتاب الله وحسن الخلق والاعتدال في الفكر والسلوك.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أحمد، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، إن مسابقات القرآن الكريم تشجع الطلاب على الاجتهاد والمثابرة، وتنمي قدراتهم على الحفظ والمراجعة وإتقان التلاوة، كما تقدر جهود أسرهم ومحفظيهم في دعم رحلتهم القرآنية.

وأضاف أن المسابقة ينبغي ألا تُختزل في اختبار أو جائزة، بل تكون وسيلة للارتقاء بالعلم والسلوك، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والعمل الصالح.

وأوضح الدكتور مصطفى أحمد أن المسابقة لعام 2026 تتضمن جوائز تحفيزية حيث يحصل الفائزان بالمركزين الأول والثاني في كل مستوى على رحلة عمرة، بإجمالي 8 فائزين، بينما تُمنح جوائز مالية للفائزين من المركز الثالث حتى الثاني عشر في كل مستوى، بإجمالي 40 فائزًا.

وأشار إلى اعتماد المسابقة على منظومة رقمية تحدد أسئلة مختلفة لكل متسابق، بما يضمن تقييم مستواه بصورة مستقلة، موضحًا أنه إذا شارك 100 طالب، يحدد النظام أسئلة متنوعة لكل منهم، بما يعزز موضوعية المنافسة.

وأضاف أن الاختبارات تُسجل بالفيديو دعمًا للشفافية، وطمأنة لأولياء الأمور إلى أن النتائج تستند إلى مستوى الطلاب الفعلي في الحفظ والتلاوة، بعيدًا عن المجاملات والتدخلات الشخصية.

وتتجاوز قيمة المسابقة الجوائز وترتيب الفائزين، لتشمل تعزيز الانضباط والمثابرة والثقة بالنفس، وتقوية صلة الطلاب بكتاب الله تعالى، بما يجسد رسالة الأزهر في خدمة القرآن وأهله، ورعاية الموهوبين، وبناء شخصية متوازنة تستلهم قيم العلم والرحمة والاعتدال.

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