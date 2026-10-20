قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسئلة مختلفة لكل متسابق وتسجيل بالفيديو.. تفاصيل مسابقة القرآن الكريم بأزهر الشرقية

محرر صدي البلد
محرر صدي البلد
محمد الطحاوي   -  
أحمد النشوقي

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن فعاليات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمنطقة الشرقية الأزهرية تتواصل للعام الدراسي 2026/2027، في إطار جهود الأزهر لرعاية حفظة كتاب الله، واكتشاف المواهب القرآنية، وتشجيع النشء على إتقان الحفظ والتلاوة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

وخلال لقائه بصدى البلد، اضاف أنه تُقام المسابقة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضمن منظومة تستهدف إعداد جيل أزهري يجمع بين حفظ القرآن الكريم وإتقان أحكام تلاوته، والتمسك بقيم الإسلام السمحة وتتيح المسابقة المشاركة لطلاب المعاهد الأزهرية والمستفيدين من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر، وفقًا للشروط المنظمة لكل مستوى.

وأشار إلى ان المسابقة تضم أربعة مستويات متدرجة، تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع إتقان أحكام التلاوة وحسن الأداء، وحفظ القرآن كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، بما يراعي تفاوت الأعمار والقدرات، ويشجع الطلاب على مواصلة الحفظ والمراجعة والاهتمام بأحكام التجويد وتُجرى الاختبارات الشفهية من خلال المنظومة الرقمية المخصصة للأزهر الشريف، بما يدعم توحيد إجراءات التقييم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتسابقين.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال المسابقة، والتزام اللجان بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن الشفافية والدقة في تقييم مستوياتهم.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق مراكز متقدمة، بل يمتد إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بقيمه ومعانيه، وإعداد جيل يجمع بين حفظ كتاب الله وحسن الخلق والاعتدال في الفكر والسلوك.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أحمد، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، إن مسابقات القرآن الكريم تشجع الطلاب على الاجتهاد والمثابرة، وتنمي قدراتهم على الحفظ والمراجعة وإتقان التلاوة، كما تقدر جهود أسرهم ومحفظيهم في دعم رحلتهم القرآنية.

وأضاف أن المسابقة ينبغي ألا تُختزل في اختبار أو جائزة، بل تكون وسيلة للارتقاء بالعلم والسلوك، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والعمل الصالح.

وأوضح الدكتور مصطفى أحمد أن المسابقة لعام 2026 تتضمن جوائز تحفيزية حيث يحصل الفائزان بالمركزين الأول والثاني في كل مستوى على رحلة عمرة، بإجمالي 8 فائزين، بينما تُمنح جوائز مالية للفائزين من المركز الثالث حتى الثاني عشر في كل مستوى، بإجمالي 40 فائزًا.

وأشار إلى اعتماد المسابقة على منظومة رقمية تحدد أسئلة مختلفة لكل متسابق، بما يضمن تقييم مستواه بصورة مستقلة، موضحًا أنه إذا شارك 100 طالب، يحدد النظام أسئلة متنوعة لكل منهم، بما يعزز موضوعية المنافسة.

وأضاف أن الاختبارات تُسجل بالفيديو دعمًا للشفافية، وطمأنة لأولياء الأمور إلى أن النتائج تستند إلى مستوى الطلاب الفعلي في الحفظ والتلاوة، بعيدًا عن المجاملات والتدخلات الشخصية.

وتتجاوز قيمة المسابقة الجوائز وترتيب الفائزين، لتشمل تعزيز الانضباط والمثابرة والثقة بالنفس، وتقوية صلة الطلاب بكتاب الله تعالى، بما يجسد رسالة الأزهر في خدمة القرآن وأهله، ورعاية الموهوبين، وبناء شخصية متوازنة تستلهم قيم العلم والرحمة والاعتدال.

https://www.facebook.com/share/v/1GUwwgJcn6/

الشرقية الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

ترشيحاتنا

متهم

مصرع 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية لوكر مخدرات وأسلحة بقرية نوى في القليوبية

محكمة

بسبب لهو الأطفال.. إحالة أوراق شخص أنهى حياة شقيقه بسوهاج إلى المفتي

التسول

حبس المتهمين باستغلال الاطفال في التسول بالقاهرة

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد