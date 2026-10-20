بيطري الشرقية يضبط طن و440 كجم دواجن مجمدة مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بالإبراهيمية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتعاون مع أطباء قسم الصحة العامة بإدارة الإبراهيمية البيطرية، وبالإشتراك مع مباحث التموين، نفذت حملة تفتيشية بنطاق مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر واحد، وضبط (طن و٤٤٠ كجم) من الدواجن المجمدة المذبوحة خارج المجازر المرخصة، ومجهولة المصدر، وبها تغير في الخواص، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.