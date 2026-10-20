بيطري الشرقية يضبط 8 حيوانات من فصيلة النسناس وإيداعها حديقة الحيوان بقرار النيابة

أكد الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية انه تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع جهازي شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية من ضبط والتحفظ على 8 حيوانات من فصيلة النسناس لدى أحد المواطنين بالمحافظة وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

وأضاف أنه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد أحمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والتصدي لظاهرة الحيازة غير القانونية للحيوانات البرية.

وأشار الي أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تقرر إيداع الحيوانات بحديقة الحيوان بالزقازيق بناء على قرار النيابة العامة مع متابعة حالتها الصحية وتقديم الرعاية البيطرية والعلاجية اللازمة لها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالشرقية استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الحياة البرية ومواجهة الحيازة غير القانونية للحيوانات البرية بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي وتطبيق القوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.